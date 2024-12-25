İZTO BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER: “Özel sektördeki ücretler ve hizmet sektöründeki fiyatlar asgari ücret artışının üstüne çıkmamalı”

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretin yüzde 30 artırıldığını hatırlatarak, özel sektördeki ücretlendirmelerin ve hizmet sektöründe fiyatlandırmaların bunun üstüne çıkmaması gerektiğini belirtti.

Asgari ücret artışının milyonlarca çalışanı yakından ilgilendirdiğini ifade eden Özgener, “İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Mevcutta 17 bin 2 TL olan net asgari ücret yüzde 30’luk artış sonrası 22 bin 104 liraya yükseldi. Çalışanların %43’ünün asgari ücret aldığı ülkemizde, 2025 artışının %30 olarak belirlenmesinin, doğrudan etkilerinin yanı sıra, dolaylı etkiler açısından da önemli olduğu kanaatindeyim. %30 ücret artışı, %45 civarında gerçekleşecek 2024 sene sonu enflasyonunun, gelecek yıl Merkez Bankası’nın beklediği %21 enflasyonun ortalaması alınarak hesaplandığını anlıyoruz” diye konuştu.

2025 asgari ücret artış hızının, geçmiş enflasyona endeksli olmadığını ama tamamen de beklenen enflasyona endeksli olarak hesaplanmadığını söyleyen Özgener, “Bu aşamadan sonra, diğer fiyatlandırma ve ücretlendirme kararlarının nasıl alınacağı kritik önem taşıyor. Özel sektördeki ücretlendirmelerin ve hizmet sektöründe fiyatlandırmaların asgari ücret artışının üstüne çıkmaması gerekiyor. 2025 yılı asgari ücretinin doğrudan ve dolaylı etkilerinin yanı sıra, beklentiler üzerindeki etkisi de olacak. Bütün bu gelişmeler, enflasyonun 2025’te %30’un altına gerilemesini ve faizlerin düşüş hızını belirleyecek” dedi.