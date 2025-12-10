Kanada Merkez Bankası faiz kararını verdi



Kanada Merkez Bankası faizi yüzde 2,25’te sabit tuttu. Ekonomi beklentilerin üzerinde büyürken enflasyon yüzde 2,2’ye geriledi.

Kanada'da ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte beklenenden üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiş, enflasyon yüzde 2,2’ye inmişti. Kasım'da işsizlik oranı yüzde 6,5’e inmişti.

"Dalgalı seyir izlenebilir"

Kanada Merkez Bankası, küresel ekonomideki belirsizlikler, gümrük vergilerinden kaynaklanan maliyet baskıları ve ticaretteki oynaklık nedeniyle GSYİH’nin çeyrekler arasında dalgalı seyir izleyebileceğini belirtti. BoC açıklamasında, mevcut faiz seviyesinin enflasyonu yüzde 2 hedefine yakın tutmak için uygun olduğunu ancak ekonomik görünümde değişiklik olması halinde gerekli adımların atılacağını vurguladı.