Kapasite kullanım oranı eylülde yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayisinin eylül dönemine ait kapasite kullanım oranı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), Eylül 2026’da bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 74,1’e çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) da aylık bazda 0,7 puan yükseldi ve yüzde 74,2 seviyesine ulaştı.

Yatırım mallarında kapasite kullanımı arttı

Mal grupları incelendiğinde, eylül ayında en yüksek aylık artış yatırım mallarında kaydedildi. Bu grupta kapasite kullanım oranı ağustostaki yüzde 69,7 seviyesinden yüzde 73,1’e yükseldi. Dayanıksız tüketim mallarında kapasite kullanımı da yüzde 72,2’den yüzde 72,5’e çıktı.

Diğer gruplarda ise düşüş görüldü. Tüketim mallarında oran yüzde 71,6’dan yüzde 71,4’e, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 68,2’den yüzde 66,4’e geriledi. Ara mallarında ise kapasite kullanım oranı yüzde 74,7’den yüzde 74,5’e indi.

Kapasite kullanım oranı geçen yılın üzerinde

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, Eylül 2025’te yüzde 73,8 düzeyindeydi. Böylece KKO-MA, Eylül 2026’da geçen yılın aynı ayına göre 0,3 puan yükseldi.

Arındırılmamış kapasite kullanım oranı da geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 74 seviyesinden yüzde 74,2’ye çıktı.