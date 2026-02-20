  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Kapasite kullanımı şubatta gerilemeye devam etti
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, şubat ayında 0,6 puan gerileyerek 73,5 yüzde seviyesinde gerçekleşti.

ŞEYDA UYANIK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2026 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1773 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilen veride, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanımı şubatta gerilemeye devam etti - Resim : 1

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, ocak ayında da 0,3 puan gerileyerek yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mal gruplarına göre veri incelendiğinde aylık ve yıllık değişimlerde dayanıklı tüketim mallarındaki aylık artış dışında gerileme görüldü, tüketim mallarında da aylık görünüm değişmedi. Dİğer tüm mal gruplarında gerileme izlendi.  

Kapasite kullanımı şubatta gerilemeye devam etti - Resim : 2

 

