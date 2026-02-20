Kapasite kullanımı şubatta gerilemeye devam etti

2026 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1773 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilen veride, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, ocak ayında da 0,3 puan gerileyerek yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mal gruplarına göre veri incelendiğinde aylık ve yıllık değişimlerde dayanıklı tüketim mallarındaki aylık artış dışında gerileme görüldü, tüketim mallarında da aylık görünüm değişmedi. Dİğer tüm mal gruplarında gerileme izlendi.