Kasımda toplam ciro yıllık yüzde 42,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 2,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 42,4 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 30,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 2,3 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 55,9, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya oranla yüzde 3,1 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,1 yükseldi.