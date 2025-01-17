Kısa vadeli dış borç stoku geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Kasım ayına ait dış borç istatistiklerini yayınladı.

Buna göre kasım ayında kısa vadeli dış borç stoku (KVDB) bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında gerileyerek 178,8 milyar dolar oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoğu da yüzde 1,4 oranında azalışla 232,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azalarak 81,6 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 3,8 oranında azalarak 36,1 milyar dolara geriledi.

Bankaların kısa vadeli yurt dışı kredileri arttı

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 23,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 4,7 oranında azalışla 18,7 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında azalarak 18,8 milyar dolara gerilerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 3,0 oranında azalarak 20,3 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 61,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,8 oranında artarak 56,5 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 artarak 4,5 milyar dolara yükseldi.

En yüksek payı dolar aldı

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 47,8’inin dolar, yüzde 20,5’inin Euro, yüzde 16,7’sinin TL ve yüzde 15,0’ının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Kasım ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet’in toplam yükümlülükleri 2023 yılına göre azalırken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlendi.