KKM'de rekor düşüş: 14 haftanın en büyüğü

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 966 milyar TL'den, 916,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 16 trilyon 485,7 milyar TL'den 16 trilyon 663,5 milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 254,5 milyar TL'den 19 trilyon 702,9 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 67,2 milyar TL'den 2 trilyon 90,9 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 879,6 milyar TL'den 1 trilyon 915,3 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 320,2 milyar TL'den 324 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 14 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.

Tüzel kişilerin KKM hesap açma işlemleri sonlandırılmıştı

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.