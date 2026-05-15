Konaklama ve yiyecek hizmetleri hizmet sektörünü taşıdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 3,2 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,8 azalırken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,8, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 17,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,7 yükseliş kaydetti.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,5 arttı

Hizmet üretim endeksi, martta bir önceki aya göre, yüzde 0,5 yükseliş gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,1 gerilerken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,8, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,8 artış kaydetti.