Konut fiyatları arttı: Enflasyona karşı değer kaybı sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs 2026 Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 6,1 oranında azaldı.

2026 yılı mayıs ayında, İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1 ve 1,5 oranlarında artış, İzmir'de ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 25,4, 27,3 ve 22,8 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 28,2 ile Bingöl, Elâzığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Kira değişimi

2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 1,7 oranında azaldı.

YKKE 2026 yılı mayıs ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,1, 1,1 ve 1,0 oranlarında artış gösterirken, endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 36,7, 33,8 ve 30,2 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,9 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.