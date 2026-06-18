Konut satışları mayısta sert düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, Mayıs 2026 verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 oranında azalarak 63 bin 137 oldu.

Toplam konut satışları mayısta yıllık yüzde 31,2 düşerek 93 bin 333'e geriledi. Mayıs ayında bayram tatillerinin etkisiyle işgününün azalmasının da etkisiyle 2023 Aralık ayından beri en sert düşüş görüldü.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,6 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 3,6 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 11,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 3,4 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 0,5 azaldı.

Kredili işlemlerde düşüş sınırlı oldu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında azalarak 19 bin 754 oldu. Diğer konut satışları ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 oranında azalarak 73 bin 579 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2 diğer satışların payı yüzde 78,8 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 15 geriledi

Yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 oranında azalarak bin 387 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında azalarak 7 bin 68 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 268 ile Rusya Federasyonu, 125 ile İran ve 88 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

İş yeri satışlarında da gerileme görüldü

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azalarak 3 bin 255 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 oranında azalarak 8 bin 179 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 oranında artarak 536 oldu. Diğer iş yeri satışları ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 oranında azalarak 10 bin 898 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 0,4 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 12,9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 2,8 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 6,2 azaldı.