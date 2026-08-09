Krediden alınan vergiler şirketten alınan vergileri geçti!

Yüksek faiz borçlanma maliyetini katlarken Hazine’nin faiz ve finansal işlemler üzerinden topladığı vergiyi büyüttü. Son üç yılda Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ndeki (BSMV) artış şirketlerin ödediği Kurumlar Vergisi’ni açık ara geride bıraktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 2023’ün ilk altı ayında 47 milyar 890 milyon TL olan BSMV tahsilatı, 2026’nın aynı döneminde 348 milyar 497 milyon TL’ye çıktı. Böylece BSMV’den Hazine’ye giren para üç yılda 7,3 katına, artış oranı ise yüzde 627,7’ye ulaştı.

Birgün'ün haberine göre; aynı dönemde şirketlerin ödediği Kurumlar Vergisi’ndeki artış ise çok daha sınırlı kaldı. 2023’ün ilk yarısında 290 milyar 768 milyon TL olan Kurumlar Vergisi tahsilatı, 2026’nın aynı döneminde 832 milyar 469 milyon TL’ye yükseldi. Üç yıllık artış yüzde 186,3 oldu. Böylece BSMV’deki artış oranı, Kurumlar Vergisi’ndeki artışın 3,4 katına ulaştı.

100 bin liralık kredide KKDF ve BSMV 13 bin 511 lirayı buluyor

Kredilere uygulanan faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterse de vade sonunda ödenen tutar iki katına çıkıyor. 100 bin lira tutarında 12 ay vadeli bir ihtiyaç kredisinin aylık maliyeti yüzde 7,84’e, yıllık maliyeti ise yüzde 140’ı aşıyor. Kredi için hesaplanan toplam faiz ödemesi 45 bin 38 lirayı buluyor. Faiz, arttıkça faiz ödemesi üzerinden hesaplanan KKDF ve BSMV'yi de artırıyor. Kredi ek maliyetleri içerisinde yer alan KKDF ve BSMV toplamı, 13 bin 511 lirayı buluyor.

Faiz ödemesinden yüzde 15’lik kesinti ile olarak hesaplanan 6 bin 755 liralık BSMV, banka tarafından tüketicilerden tahsil edilerek Hazine’ye aktarılıyor.