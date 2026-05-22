Kurulan şirket sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına kıyasla yüzde 29,5 artışla 8 bin 379'dan 10 bin 853'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 70,5 artarak 3 bin 85'e yükseldi. Martta 1809 şirket kapanmıştı.

Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 19,6 arttı.

Buna göre nisanda bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 29,5, kooperatif sayısı yüzde 9,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23 artış gösterdi.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 43, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33,4 artış gösterirken, kooperatif sayısı yüzde 1,6 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 19,6, kooperatif sayısında yüzde 37,5, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 83,8 artış gerçekleşti.

Şirketlerin yüzde 36,3'ü İstanbul'da faaliyete geçti

Nisanda Ardahan'da şirket kurulmadı. Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 853 şirketin 1017'sinin anonim şirket, 9 bin 835'inin limitet şirket olduğu görüldü. Şirketlerin yüzde 36,3'ünün İstanbul, yüzde 10,2'sinin Ankara, yüzde 5,6'sının İzmir'de kurulduğu tespit edildi.

Bu yıl ocak-nisan döneminde toplam 40 bin 288 şirket ve kooperatifin kurulduğu belirlendi. Bu dönemde kurulan toplam 35 bin 968 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 74,1'ini, 3 bin 810 anonim şirket ise yüzde 25,9'unu oluşturdu. Nisanda kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, mart ayına göre yüzde 4,7 artış gösterdi.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 838'i toptan ve perakende ticaret, 1624'ü inşaat ve 1331'i imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 784'ü inşaat, 319'u toptan ve perakende ticaret, 112'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerin 1121'inin toptan ve perakende ticaret, 451'inin imalat ve 282'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 613'ünün toptan ve perakende ticaret, 398'inin inşaat, 238'inin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Nisanda 127 kooperatif kurulurken bunların 83'ü konut yapı, 25'i işletme, 8'i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak faaliyete geçti.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1285 yabancı ortak sermayeli şirketin 785'i Suriye, 41'i İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 83'ü anonim, 1202'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,8'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Böylece, bu dönemde kurulan şirketlerin 662'sinin uzmanlaşmamış toptan ticaret, 360'ının ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı faaliyetleri, 179'unun uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri sektöründe olduğu belirlendi.

Anonim şirket ortaklarının yüzde 14,6'sı kadın girişimci

Geçen ay kurulan şirket türüne göre ortaklar arasındaki kadın girişimci oranı anonim şirketlerde yüzde 14,6, limitet şirketlerde yüzde 16,9, kooperatiflerde yüzde 29,5 oldu. Gerçek kişi ticari işletmelerin ise yüzde 12,8'i kadın girişimciler tarafından kuruldu.

Nisanda kurulan şirket türüne göre ortakların yaş dağılımı incelendiğinde, anonim şirket ortaklarının yüzde 30,4'ünün 35-44, limitet şirketlerde yüzde 32,8'inin 25-34, kooperatiflerin ise yüzde 29,4'ünün 35-44 yaş aralığında olduğu tespit edildi. Gerçek kişi ticari işletmelerin yüzde 29,4'ü de 35-44 yaş girişimciler tarafından kuruldu.

4 ayda 39 bin 779 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-nisan döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artışla 39 bin 779'a yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı, yüzde 0,8 azalışla 8 bin 119'a geriledi.