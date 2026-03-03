Mart ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Şubat 2026 enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 2,96 yıllık yüzde 31,53 oldu.

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre mart ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 olarak hesaplandı.

Mart 2026 kira artış oranı örnek hesaplama

Örnek konut kirası: 40.000 TL

Kira artış oranı: Yüzde 33,39

Mart 2026 kira artış tutarı: 13.356 TL

Mart 2026 kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 53.356 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 40.000 TL olan bir kiracının mart ayında ödeyeceği kira zammı 13.356 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 53.356 TL olarak gerçekleşecek.