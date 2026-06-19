Mayısta kurulan şirket sayısı azaldı

ANKARA(EKONOMİ)

Bu yıl mayıs ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 azalarak 7 bin 644’e gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 29,1’lik azalarak 2 bin 72’ye indi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 2026 yılı Mayıs ayına ilişin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Veriler ticari hayatın açılan şirket sayısı yönünden kötü, kapanan şirket sayısı yönünden daha iyi olduğunu gösterdi. Mayısta kurulan şirket sayısı yüzde 12,8 azalarak 7 bin 644’e, inerken kooperatif sayısı yüzde 47,1 azalarak 101’e, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 17,8 azalarak 1154’e indi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 29,1’lik azalışla 2 bin 72’ye gerilerken, kooperatif sayısı yüzde 20,3 azalarak 59’a, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,6 azalarak 655’e geriledi.

Ocak-Mayıs döneminde ise kurulan şirket sayısı yüzde 5,8 artarak 47 bin 423’e yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,3 azalarak 10 bin 191’e indi.