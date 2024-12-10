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Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 310 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

Haber Merkezi
AA
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Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 17 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 6 milyar 252 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 11 Aralık vadeli 310 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 282 milyar 979 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

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