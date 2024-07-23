Merkez Bankası rezervinde yeni rekor bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinde her hafta yükselişle rekorlar görülmeye devam ediyor.

CNBC-e için hesaplama yapan, BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya, 19 Temmuz haftasında TCMB’nin brüt rezervlerinin 100 milyon dolar artışla 153,9 milyar dolara çıkacağını belirtti. Bu seviye rezervlerde yeni zirve olacak.

12 Temmuz haftasında TCMB’nin rezerv seviyesi 153,8 milyar dolara çıkarak rekor kırmıştı.

Net uluslararası rezervlerin 48,2 milyar dolara yükseldiği açıklanırken, bu seviyeler öneki haftalara göre, Merkez Bankası'nın nette 0,3 milyar dolar döviz satışı yaptığını göstermişti.

Swap hariç net rezervler de 22,2 milyar dolardan 23,1 milyar dolara yükselmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de rezervlerin zirvedeki seviyelerine vurgu yapmıştı.

Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde. pic.twitter.com/xWOyhimuaX — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 18, 2024

Merkez Bankası, rezerv veriler haftalık olarak 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.