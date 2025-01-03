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Merkez Bankası rezervlerinde gerileme görüldü

TCMB’nin brüt rezervleri 27 Aralık haftasında yaklaşık 1 milyar dolar düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervlerinde gerileme görüldü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

TCMB toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 155 milyar 57 milyon dolara indi.

Buna göre, 27 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 650 milyon dolar azalışla 90 milyar 738 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 20 Aralık'ta 92 milyar 388 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 513 milyon dolar artarak 63 milyar 806 milyon dolardan 64 milyar 319 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 156 milyar 194 milyon dolardan 155 milyar 57 milyon dolara düştü.

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