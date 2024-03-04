Bloomberg: Merkez Bankası'nda alarm çanları çalmaya başladı

Bloomberg'de yer alan analiz haberde şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'nin yıllık enflasyonu, tahmin edilenden daha hızlı bir artışla 15 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Kısmen bu yıl asgari ücrette yapılan keskin artışın da etkisiyle, şubat ayında fiyat artışı ocak ayındaki yüzde 64,9 seviyesinden yüzde 67,1'e yükselerek üst üste dördüncü ayda da hız kazandı. Bloomberg'in ekonomistler arasında yaptığı ankette medyan tahmin yüzde 66 idi.

Merkez Bankası tarafından özel olarak incelenen aylık enflasyon da ocak ayındaki yüzde 6,7'den yüzde 4,5'e gerilemesine rağmen tahminleri aştı. Aylık enflasyon dördüncü çeyrekteki seviyesinin oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor. Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 70'in üzerine çıkmasını bekleyen yetkililer, sekiz adımda toplam 3 bin 650 baz puanlık sıkılaştırmanın ardından geçen ay faiz oranlarını sabit bıraktı. Merkez Bankası şimdilik bekle ve gör yaklaşımını benimserken, kötüleşen görünüm resmi borçlanma maliyetlerinin cari fiyatlara göre ayarlandığında sıfırın çok altında kalması anlamına geliyor.

"Politika yeterince sıkı olmayabilir"

Türkiye'nin enflasyon seviyesini şaşırtıcı derecede yüksek olarak nitelendiren InTouch Capital Markets kıdemli döviz analisti Piotr Matys, "Bu kadar derin negatif reel faiz oranlarıyla, para politikasının enflasyonu resmi yüzde 5 hedefiyle uyumlu hale getirmek ve enflasyon beklentisini sabitlemek için yeterince sıkı olmadığı söylenebilir" dedi.

Bugün yayınlanan veriler, mart ayındaki yerel seçimler öncesindeki son enflasyon verileriydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek veriler açıklanmadan önce Bloomberg HT'ye verdiği röportajda, "Fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu. Aylık enflasyon mart ayından itibaren normale dönecek" dedi.

Şubat ayı başında sürpriz bir değişiminin ardından Merkez Bankası'nın başına geçen yeni Başkan Fatih Karahan, asgari ücret artışını Türkiye'nin enflasyon görünümüne yönelik en büyük risk olarak nitelendirmişti. Son politika toplantısının tutanaklarında da işlenmemiş gıda fiyatlarındaki güçlü artış, fiyat artışının başlıca nedeni olarak gösterilmişti. Sıkılaştırılmış para politikasına rağmen yavaş yavaş soğuyan iç talebin bir yansıması olarak hizmet sektöründeki yapışkan enflasyon da bir başka endişe kaynağı oldu.

"İkinci çeyrekte faiz artırımı olasılığı yüksek"

Kira ve okul masrafları gibi hizmet fiyatlarındaki artış ocak ayındaki yüzde 89,7 seviyesinden şubat ayında yıllık yüzde 94,4'e yükseldi. QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, "Bu verinin ardından daha da yükselecek olan yılsonu enflasyon beklentilerindeki artış göz önünde bulundurulduğunda, Merkez Bankası'nın ikinci çeyrekte faiz artırımına gitme olasılığı daha yüksek" dedi.