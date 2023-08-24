Merkez Bankası’ndan beklenti 2.5 puanlık artış

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor. Ankette sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyor.

TCMB, haziran ve temmuz aylarında 900 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 17,5 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti. Fakat yapılan faiz artışı, vergi artışları ve TL'nin değer kaybı sebebiyle yükselen enflasyonun yanında beklentilerin oldukça altında kaldı. TCMB faiz kararlarını sıkılaştırma içeren diğer adımlarla destekledi.

Reuters anketine göre de TCMB'nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 20 ile yüzde 30 bandında yer alıyor