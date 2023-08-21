Merkezi yönetim borç stoku 5,8 trilyon lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira oldu. Borç stokunun 1 trilyon 917,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 905,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları 25,7 milyar lira

Öte yandan Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,1 milyar lira tahsil edildi.