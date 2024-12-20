  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Merkezi yönetim brüt borç stoku arttı
Takip Et

Merkezi yönetim brüt borç stoku arttı

Merkezi yönetim brüt borç stoku kasımda 9 trilyon 4,6 milyar TL'ye yükseldi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkezi yönetim brüt borç stoku arttı
Takip Et

Merkezi yönetim borç stoku 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 9.004,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki ay merkezi yönetim borç stoku 8,80 trilyon TL seviyesinde açıklanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, borç stokunun 3.896,0 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 5.108,6 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine Alacak stoku 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 27,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ekim sonu itibarıyla alacak stoku 28,1 milyar TL olmuştu. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,4 milyar TL ile Mahalli İdareler’e ait.

2024 Kasım ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 4,6 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi.

Bütçe, kasımda 16,65 milyar TL açık verdiBütçe, kasımda 16,65 milyar TL açık verdiEkonomi

 

 

Ekonomik Veriler
Kasımda kurulan şirketler azalırken, kapanan şirketler arttı
Kasımda kurulan şirketler azalırken, kapanan şirketler arttı
Yurt dışı üretici fiyatlarında 14 ay sonra ilk düşüş
Yurt dışı üretici fiyatlarında 14 ay sonra ilk düşüş
Tüketici güven endeksi 1,5 yılın zirvesinde
Tüketici güven endeksi 1,5 yılın zirvesinde
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
MARS, kasım ayı finansal yaşam verilerini açıkladı: İlk sırada restoran ve yemek harcamaları var
MARS, kasım ayı finansal yaşam verilerini açıkladı: İlk sırada restoran ve yemek harcamaları var
Konut satışları aylık bazda geriledi, yıllık artış sürüyor
Konut satışları aylık bazda geriledi, yıllık artış sürüyor