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Merkezi yönetim brüt borç stoku arttı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 9 trilyon 579,3 milyar lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Merkezi yönetim brüt borç stoku arttı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 9 trilyon 579,3 milyar lira oldu. Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Aralık 2024 itibarıyla 9 trilyon 250,8 milyar lira olarak açıklanmıştı. 

Borç stokunun 4 trilyon 271,2 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 308,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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