Mevsimsellikten arındırılmış şubat enflasyonu belli oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,76 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı. Buna göre, göstergelerin alt başlıklarında genel TÜFE şubatta aylık yüzde 2,76 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B) yüzde 2,40, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C) yüzde 1,80 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 1,97, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,34, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,88 ve hizmette yüzde 2,69 yükseldi.