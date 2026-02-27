MÜSİAD SAMEKS eşik altına geriledi: Hizmet sert düştü, sanayi direniyor

MÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı şubat ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,3 puan azalarak 49,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 8,4 puan azalarak 46 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 6,6 puan artarak 55,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Açıklamada, "Hizmet sektöründeki alt endeksler Bileşik Endeksin genel seyrine katkı vermezken, sanayi sektöründe üretim, yeni siparişler ve girdi alımları endekse pozitif katkı yapmıştır. Bu gelişmeler, ekonomik aktivitede kademeli bir daralma eğilimini göstermektedir.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin şubat ayında 49,4 puanla eşik değerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivitede daralma sinyallerinin devam ettiğini ve iş dünyasındaki faaliyet ivmesinin sınırlı seyrettiğini göstermektedir" denildi.