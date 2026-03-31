MÜSİAD SAMEKS martta geriledi: Daralma bölgesinde kaldı

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in mart ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, martta, geçen aya göre 0,3 puan azalarak 49,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 3 puan artarak 48,9 seviyesinde yükselirken Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 5 puan azalarak 50,7 seviyesinde geriledi.

Hizmet sektöründe iş hacmi, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam Bileşik Endeksin genel seyrine destek sağlarken, sanayi sektöründe ise üretim, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam endekse pozitif katkı yaptı. Bu gelişmeler, ekonomik aktivitenin daralma bölgesinde gerçekleştiğini gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin mart ayında 49,1 puanla eşik değerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivitenin yavaşlama bölgesinde seyrettiğini ve iş dünyasındaki faaliyet ivmesinin sınırlı değişim gösterdiğini işaret etti.

Sanayi ve hizmet sektörleri arasındaki ayrışma devam ediyor

Raporda yapılan youm şu şekilde oldu:

"Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, Mart ayında 49,1 seviyesine gerileyerek 50 referans değerinin altında kalmaya devam etmiştir. Bu durum, ekonomik aktivitede yavaşlamanın devam ettiğini ve büyüme dinamiklerinde ivme kaybının sürdüğünü göstermektedir.

Sanayi sektörü SAMEKS Endeksi, Mart ayında 50,7 seviyesinde gerçekleşmiş ve 50 eşik değerinin üzerinde kalmıştır. Üretimde sınırlı iyileşme gözlemlenirken, stoklar, tedarikçilerin teslim süreleri ve istihdam alt endekslerindeki artışlar, sektörde kısmi bir dengelenme potansiyelinin sürdüğünü göstermektedir. Buna karşın yeni siparişler ve girdi alımlarındaki belirgin düşüşler, talep koşullarında ve üretim süreçlerine yönelik girdi temininde göreli yavaşlamayı işaret etmektedir.

Hizmet sektörü SAMEKS Endeksi, Mart ayında 48,9 seviyesinde gerçekleşerek referans değer olan 50’nin altında kalmayı sürdürmüştür. İş hacmi, stoklar ve tedarikçilerin teslim süresi alt endekslerinde kaydedilen artışlar, önceki aya kıyasla faaliyet koşullarında kısmi bir iyileşmeye işaret etmektedir. Buna karşın girdi alımları alt endeksindeki belirgin gerileme ve istihdamın eşik değerin altında kalmaya devam etmesi, sektörde talep ve iş gücü dinamiklerindeki zayıf seyrin sürdüğünü göstermektedir.

Genel olarak Mart ayı SAMEKS bileşik endeksi, ekonomik aktivitenin yavaşlama bölgesinde seyrettiğini göstermektedir. Sanayi sektöründe önceki aya kıyasla bir miktar gerileme gözlenirken, hizmet sektöründe sınırlı bir toparlanma kaydedilmiştir. Bu durum, sanayi ve hizmet sektörleri arasındaki ayrışmanın devam ettiğini ve ekonomik görünümde aşağı yönlü eğilimlerin hâlen belirleyici olduğunu işaret etmektedir."