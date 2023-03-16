Net uluslararası rezervler 2 milyar dolar azaldı

Ali Orhan YALÇINKAYA

Döviz Rezervleri

3 Mart haftasında 120.4 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 10 Mart itibariyle 346 milyon dolar azalarak 120.0 milyar dolara geriledi. Böylece yıl başından bu yana rezervlerdeki gerileme 8.7 milyar dolar oldu.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 584 milyar dolar azalarak 69.7 milyar dolara gerilerken, altın rezervleri 238 milyon dolar artarak 50.3 milyar dolara yükseldi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 2 milyar dolar azalarak 18.7 milyar dolara gerilerken 2022 yılı sonundan bu yana azalış 8.9 milyar dolar oldu.

10 Mart itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 1.5 milyar dolar azalışla 63.0 milyar dolara gerilediğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezervler -44.3 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 0.5 milyar dolar bozulma göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 3 Mart haftasında 186.4 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 10 Mart haftasında 1.13 milyar dolar artarak 187.6 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz haftaki artış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’lar nette 1.18 milyon dolar artarken, yılının başından itibaren gerileme 4.5 milyar dolar oldu.

Tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 1.24 milyar dolar artarak 76.47 milyar dolara yükselirken, gerçek kişi hesaplar 108.6 milyon dolar azalarak 111.1 milyar dolara geriledi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 1.23 milyar dolar artarak 158.82 milyar dolara yükselirken, altın mevduatı 100.9 milyon dolar azalarak 29.74 milyar dolara geriledi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 10 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 26.2 milyar TL artarak 1 trilyon 603 milyar TL’ye yükseldi. Böylece 6 Ocak’tan bu yana KKM’deki artış 233.4 milyar TL’ye ulaştı.

Menkul Kıymet Hareketleri

3 Mart haftasında 26.4 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 10 Mart ile biten haftada 27.5 milyar dolara yükselirken, 2.1 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 2.01 milyar dolara, 75.2 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 74.5 milyon dolara geriledi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 53.5 milyon dolar, DİBS’lerde 84.9 milyon dolar ve ÖST’lerde 0.5 milyon dolar satış gerçekleştirdiler. Böylece söz konusu haftada menkul kıymetlerden toplamda 138.9 milyon dolarlık çıkış olurken, yılın başından bu yana çıkış 518.2 milyon dolara yükseldi.