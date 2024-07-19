Net UYP mayısta 333,5 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2024 Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre % 1,4 oranında artışla 337,3 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 10,2 oranında artışla 670,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -275,8 milyar ABD doları iken 2024 Mayıs sonunda -333,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre % 2,0 oranında artışla 143,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 1,0 oranında azalışla 123,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 0,6 oranında artışla 46,9 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre % 24,7 oranında artışla 189,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 118 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre % 23,4 oranında artışla 118,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre % 39,2 oranında artışla 41,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 276,8 oranında artışla 9,9 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 2,2 artışla 43,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre % 0,6 oranında artarak 362,9 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre % 4,1 oranında azalarak 41,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 37,0 oranında artarak 23,3 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku % 1,9 oranında artarak 63,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,9 oranında azalarak 100,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."