Net UYP mayısta 333,5 milyar dolar açık verdi
Uluslararası Yatırım Pozisyonu açığı (Net UYP) mayıs ayı sonu itibarıyla 333,5 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2024 Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre % 1,4 oranında artışla 337,3 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 10,2 oranında artışla 670,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -275,8 milyar ABD doları iken 2024 Mayıs sonunda -333,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre % 2,0 oranında artışla 143,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 1,0 oranında azalışla 123,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 0,6 oranında artışla 46,9 milyar ABD doları olmuştur.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre % 24,7 oranında artışla 189,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları 118 milyar dolar oldu
Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre % 23,4 oranında artışla 118,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre % 39,2 oranında artışla 41,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 276,8 oranında artışla 9,9 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 2,2 artışla 43,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre % 0,6 oranında artarak 362,9 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre % 4,1 oranında azalarak 41,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 37,0 oranında artarak 23,3 milyar ABD doları olmuştur.
Bankaların toplam kredi stoku % 1,9 oranında artarak 63,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,9 oranında azalarak 100,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."