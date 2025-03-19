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Net UYP’de açık 286,6 milyar dolara geriledi

Net uluslararası yatırım pozisyonu ocak ayı itibarıyla -286,6 milyar ABD doları oldu.

Haber Merkezi
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Net UYP’de açık 286,6 milyar dolara geriledi
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Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı ocak ayı itibarıyla -286,6 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında artışla 378,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,8 oranında artışla 665,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 6,1 milyar ABD doları azalarak -286,6 milyar ABD doları oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Rezerv varlıklar kalemi yüzde 7,0 oranında artarak 166,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,3 oranında artarak 72,1 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,2 oranında azalarak 136,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,2 oranında azalışla 37,4 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankası’nın mevduat yükümlülükleri yüzde 9,3 oranında azalışla 31,5 milyar ABD doları olmuştur. Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa karşın döviz kurlarındaki artışın ve borsadaki değer kayıplarının etkisiyle, yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında azalışla 180,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi yüzde 3,0 oranında artarak 128,1 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,9 oranında artarak 356,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir."

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