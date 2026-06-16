Perakende satış hacmi nisanda aylık bazda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisanda ticaret satış hacmi aylık yüzde 2,7; perakende satış hacmi aylık yüzde 1,7 azaldı.

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 7,6 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,4 arttı.

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,7 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 azaldı.