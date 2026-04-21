Petrol krizi Avrupa'da elektrikli araç satışını artırdı

Avrupa'da 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam 500 bin sıfır elektrikli araç satıldı. Avrupa'da Mart ayında elektrikli araç satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artış gösterdi.

Norveç'te rekor kırıldı

Norveç'te araç alacakların yüzde 98'i tercihini elektrikli araçlardan yana kullandı. The Guardian"ın haberine göre Norveç'i yüzde 76’yla Danimarka ve yüzde 50 ile Finlandiya izledi.

Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Polonya'da elektrikli araç kullanımı da yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre ortalama yüzde 40 arttı.

İtalya da ise elektrikli otomobil satışlarında Mart ayında yıllık bazda yüzde 65’lik bir artış görüldü. Fransa da hükümet teşviklerinin etkisi ile yüzde 50'lik bir artış görüldü.