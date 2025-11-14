Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi Kasım 2025 sonuçlarını açıkladı. Kasım ayında enflasyon ve faiz beklentilerinde sınırlı da olsa yükseliş görüldü.

Piyasa katılımcılarının 2025 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32,2’ye yükseldi. Geçtiğimiz ay beklenti yüzde 31,77 olarak gerçekleşmişti.

Ankete göre, cari ayın aylık TÜFE beklentisi ise yüzde 2,34’ten yüzde 1,59’a geriledi.

Verilere göre, piyasa katılımcılarının Kasım ayında 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 23,49'a yükseldi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 23,26 seviyesindeydi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,36'dan bu anket döneminde yüzde 17,69'a çıktı.

Yıl sonu dolar beklentisi gerilerken, 2026 için yükseldi

Dolar/TL beklentisi yıl sonu için 43,56'dan 43,42'ye geriledi. 12 ay sonrası için ise döviz kuru beklentisi 49,75 TL'den 50,62 TL'ye çıktı.

TCMB politika faizi tahminleri Aralık ayı toplantısı için yüzde 38,3 olurken, ikinci toplantı için yüzde 37,1, Mart 2026'da yapılacak üçüncü toplantı için de yüzde 35,8 olarak gerçekleşti. Katılımcılar 12 ay sonrası faiz oranını yüzde 29,3 olarak öngörürken, 24 ay sonrasını ise yüzde 21 olarak öngördü.

Büyüme beklentileri sınırlı artış gösterdi

GSYH büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,3'ten 3,4’e çıkarken, gelecek yıl için yüzde 3,8'de kaldı.

BİST Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan gecelik faiz oranı cari ay için yüzde 39,35, cari işlemler dengesi tahmini ise yıl sonu itibarıyla -20,91 milyar dolar olarak açıklandı.