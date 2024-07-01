Portföy yöneticileri faiz odaklı hamlelerle kazançlarını artırmaya devam ediyor

Mayıs ayında yatırım fonlarının portföy dağılımlarında sabit getirili varlıklar, bir önceki aya göre %60 oranında arttı. Yatırımcılar, işlem gören yatırım fonlarının varlık bileşenlerini ve piyasa trendlerini izlemek için çeşitli kaynaklara başvurabilirler.

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Mayıs ayında yatırım fonlarının varlık dağılımlarında en yüksek rayiç değere sahip varlıklar ters repo, hisse ve Euro Bond oldu. Bu üç varlık grubu, toplam portföyün %50'sinden fazlasını oluşturdu.