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Portföy yöneticileri faiz odaklı hamlelerle kazançlarını artırmaya devam ediyor

Yatırım fonları, son açıklanan raporlara göre sabit getirili varlıklarını mayıs ayında %60 oranında artırdı.

Haber Merkezi
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Portföy yöneticileri faiz odaklı hamlelerle kazançlarını artırmaya devam ediyor
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Mayıs ayında yatırım fonlarının portföy dağılımlarında sabit getirili varlıklar, bir önceki aya göre %60 oranında arttı. Yatırımcılar, işlem gören yatırım fonlarının varlık bileşenlerini ve piyasa trendlerini izlemek için çeşitli kaynaklara başvurabilirler.

Bu noktada, fonların alım-satım stratejilerini gözlemlemek isteyenler, ayrıntılı analizler içeren Fonbul Plus adresini ziyaret edebilir:  https://www.fonbul.com/FonBulPlus/YatirimFonlari/PortfoyAnalizleri/FonPortfoyDagilimi

Mayıs ayında yatırım fonlarının varlık dağılımlarında en yüksek rayiç değere sahip varlıklar ters repo, hisse ve Euro Bond oldu. Bu üç varlık grubu, toplam portföyün %50'sinden fazlasını oluşturdu.