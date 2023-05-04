Reel efektif döviz kuru Nisan’da geriledi

Ali Orhan YALÇINKAYA



Ulusal paranın yabancı paralar karşısında enflasyondan arındırılmış değişimini ölçen TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (REDK) Mart’ta gördüğü son 16 ayın en yüksek seviyesi olan 59.57 değerine göre yüzde 1.1 oranında azalarak Nisan’da 58.94 değerine geriledi. REDK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6, 2022 yılı sonuna göre ise yüzde 7.3 artış kaydetti.

Bir önceki ay 19.63 TL olan sepet kur Nisan’da ayında 20.23 TL seviyesine yükselirken, Türk Lirası aylık bazda Dolar ve Euro eşit ağırlıklı döviz sepeti karşısında nominal olarak yüzde 2.97 değer kaybı yaşamıştı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 2010 yılını baz alarak dünyadaki 64 ülke için reel efektif döviz kuru endeksi hesaplamakta olup, veriler bir ay geriden gelmektedir. 2023 yılı Mart ayı sonuçlarına göre Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS grubu ülkeleri dikkate alındığında Türkiye aylık bazda yüzde 1.32 ile en fazla değer artışı yaşayan ülke olurken, Hindistan yüzde 0.84 ile onu izledi. Diğer ülkelerin ise değer kaybı yaşadığı görülürken en fazla azalış yüzde 4.04 ile Rusya’da olurken, Çin yüzde 1.25 ile onu izledi.

BIS’in verileri yıllıkta ise Rusya’nın yüzde 40.15 ile en fazla değer kazanan ülke olduğunu ortaya koyarken, onu yüzde 12.25 ile Türkiye izledi. Kapsanan 64 ülke arasında Türk Lirası Arjantin Peso’sundan sonra dünyada en ucuz para konumundadır.

Döviz sepetinin Mayıs başı itibariyle 20.40 TL düzeyinde olduğu dikkate alındığı ve bu seviyenin ay boyunca korunduğu varsayımıyla reel efektif döviz kuru endeksinin Mayıs ayında da gerilemesini beklemekteyim.