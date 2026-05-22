Reel kesim güveni mayısta 7 ayın en düşüğünden yeniden yükselişe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs 2026 İktisadi Yönelim Anketi sonuçları açıklandı. 2026 yılı Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 2,4 puan artarak 101,0 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 103,3 seviyesinde gerçekleşti.

Üretimde artış

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenlerdeki seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenlerin arttığı görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıflarken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğunu bildirenler arttı.

Üretim ve ihracatta artış beklentisi yükseldi

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler artarken, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler azaldı. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış bekleyenler de arttı.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler artarken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ise azaldı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 31,6 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler azaldı.