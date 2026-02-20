  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Reel kesim güveni şubatta hızlı arttı
Takip Et

Reel kesim güveni şubatta hızlı arttı

2026 yılı Şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre artarak 104,1 puan seviyesinde gerçekleşti.

ŞEYDA UYANIK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Reel kesim güveni şubatta hızlı arttı
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

2026 yılı şubat ayında İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1773 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

2026 yılı şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşti.

Reel kesim güveni şubatta hızlı arttı - Resim : 1

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Kapasite kullanımı şubatta gerilemeye devam ettiKapasite kullanımı şubatta gerilemeye devam ettiEkonomik Veriler
Uluslararası yatırım pozisyonunda açık 325 milyar dolar olduUluslararası yatırım pozisyonunda açık 325 milyar dolar olduEkonomik Veriler

 