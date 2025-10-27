  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Reel kesimde güven 7 ayın zirvesine çıktı
Takip Et

Reel kesimde güven 7 ayın zirvesine çıktı

TCMB’nin açıkladığı mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, geçen aya göre 1,2 puan artarak 102 seviyesine çıkarken, Mart 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Reel kesimde güven 7 ayın zirvesine çıktı
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 102 seviyesine yükseldi. Reel kesim güveni mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Mevsimsellikten arındırılmamış endeks ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 100,8 oldu.

 Reel kesimde güven 7 ayın zirvesine çıktı - Resim : 1

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

 Reel kesimde güven 7 ayın zirvesine çıktı - Resim : 2

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış önceki aya göre güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında azalış zayıfladı. İhracat sipariş miktarında artış görünümü azalışa göre yükseldi.

 Reel kesimde güven 7 ayın zirvesine çıktı - Resim : 3

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandıSon dakika... İşsizlik rakamları açıklandıEkonomi

 

Ekonomik Veriler
TCMB açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi!
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi!
Vatandaşın döviz mevduatları arttı
Vatandaşın döviz mevduatları arttı
Prof. Dr. Hakan Kara: Vatandaş enflasyon karşısında testere gibi biçilmiş!
Vatandaş enflasyon karşısında testere gibi biçilmiş!
TCMB: Ağustos ayında enflasyonun ana eğilimi yavaşladı
TCMB: Ağustos ayında enflasyonun ana eğilimi yavaşladı
KTO, Konya Ekonomi Raporu’nu yayımladı: “Küresel Rekabette Öncü Şehrin Güçlü Geleceğine”
KTO, Konya Ekonomi Raporu’nu yayımladı: “Küresel Rekabette Öncü Şehrin Güçlü Geleceğine”
Merkezi yönetim borç stoku Temmuz'da 12,05 trilyon TL oldu
Merkezi yönetim borç stoku Temmuz'da 12,05 trilyon TL oldu