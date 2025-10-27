Reel kesimde güven 7 ayın zirvesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 102 seviyesine yükseldi. Reel kesim güveni mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Mevsimsellikten arındırılmamış endeks ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 100,8 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış önceki aya göre güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında azalış zayıfladı. İhracat sipariş miktarında artış görünümü azalışa göre yükseldi.