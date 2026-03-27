Reel sektörün döviz açığı 3 aydır artıyor: 7,5 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin ocak ayı verilerini yayımladı.

Merkez Bankası verilerine göre, Aralık 2025'e kıyasla söz konusu firmaların döviz varlıkları 558 milyon ABD doları azalırken yükümlülükler 8.591 milyon ABD doları artış kaydetti. Net Döviz Pozisyonu Açığı, bir önceki aya göre 9.149 milyon ABD doları genişleyerek 197.591 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Net Döviz Pozisyonu Açığı, 2018 Temmuz'da 199.134 milyon doları görmesinin ardından, 7,5 yıl sonra yeniden 200 milyar dolara yaklaştı.

Ocak 2026 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, türev varlıkların 1.590 milyon ABD doları, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımlarının ise 681 milyon ABD doları arttığı görüldü. Öte yandan ihracat alacakları 1.862 milyon ABD doları, yurt içi bankalardaki mevduat 668 milyon ABD doları ve menkul kıymetler 300 milyon ABD doları geriledi.

Yükümlülük tarafında ise yurt içinden sağlanan nakdi krediler 3.611 milyon ABD doları, türev yükümlülükler 3.440 milyon ABD doları ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 2.252 milyon ABD doları artış gösterdi. İthalat borçları ise 714 milyon ABD doları azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, yurt içinden sağlanan kredilerde kısa vadeli bakiye Aralık 2025'e göre 918 milyon ABD doları, uzun vadeli bakiye ise 2.693 milyon ABD doları yükseldi. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli kesim 417 milyon ABD doları gerilerken uzun vadeli tutar 1.955 milyon ABD doları arttı.

Ocak 2026'da kısa vadeli varlıklar 147.737 milyon ABD doları, kısa vadeli yükümlülükler ise 141.179 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası, bir önceki aya göre 5.141 milyon ABD doları azalarak 6.558 milyon ABD doları düzeyinde kaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 olarak belirlendi.