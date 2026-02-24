Reel sektörün döviz açığı aralıkta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı aralık ayı “Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri” verilerini yayınladı.

Aralık 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Kasım 2025 verilerine göre varlıklar 7.057 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 11.189 milyon ABD doları arttı.

Net döviz pozisyonu açığı ise 188.551 milyon ABD doları olurken, Kasım 2025 dönemine göre 4.132 milyon ABD doları arttı.

Aralık 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları, türev varlıklar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2.438 milyon ABD doları, 2.400 milyon ABD doları, 1.130 milyon ABD doları ve 1.073 milyon ABD doları artış gösterdi. Bunlara bağlı olarak varlıklar 7.057 milyon ABD doları arttı.

Yükümlülük dağılımında da bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 4.240 milyon ABD doları, 3.818 milyon ABD doları ve 2.362 milyon ABD doları ve 769 milyon ABD doları arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 11.189 milyon ABD doları artış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Aralık 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kredilerde kısa ve uzun vadeli krediler Kasım 2025 dönemine göre, sırasıyla, 323 milyon ABD doları ve 3.495 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa ve uzun vadeli krediler sırasıyla 2.398 milyon ABD doları ve 4.204 milyon ABD doları arttı.



Aralık 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 149.052 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 137.298 milyon ABD doları oldu.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 11.754 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Kasım 2025 dönemine göre 2.514 milyon ABD doları artış gösterdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin

toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.