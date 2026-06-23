Reel sektörün döviz açığı nisanda büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerine göre, nisan ayında firmaların döviz varlıkları mart ayına kıyasla 1.508 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükleri 7.932 milyon ABD doları arttı. Bu gelişmelere bağlı olarak net döviz pozisyonu açığı 205.608 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve mart ayına göre 9.440 milyon ABD doları büyüdü.

Varlık dağılımına bakıldığında, ihracat alacakları bir önceki aya göre 591 milyon ABD doları, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ise 571 milyon ABD doları arttı. Buna karşılık türev varlıklar 1.460 milyon ABD doları, yurt içi bankalardaki mevduat 1.170 milyon ABD doları ve menkul kıymetler 40 milyon ABD doları azaldı.

Uzun vadeli kredilerde artış

Yükümlülük tarafında ise yurt dışından sağlanan nakdi krediler 3.858 milyon ABD doları, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 3.338 milyon ABD doları, ithalat borçları 665 milyon ABD doları ve türev yükümlülükler 71 milyon ABD doları artış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısı incelendiğinde, yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 384 milyon ABD doları, uzun vadeli krediler ise 2.954 milyon ABD doları arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli krediler 631 milyon ABD doları, uzun vadeli krediler ise 3.891 milyon ABD doları yükseldi.

Nisan ayında kısa vadeli varlıklar 148.573 milyon ABD doları, kısa vadeli yükümlülükler ise 141.264 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 7.309 milyon ABD doları oldu ve mart ayına göre 3.150 milyon ABD doları azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 seviyesinde bulundu.