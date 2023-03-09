Rezervlerdeki gerileme sürüyor

Ali Orhan YALÇINKAYA

Döviz Rezervleri

24 Şubat haftasında 121.2 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 3 Mart itibariyle 811 milyon dolar azalarak 120.4 milyar dolara geriledi. Böylece yıl başından bu yana rezervlerdeki gerileme 8.4 milyar dolar oldu.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 1.7 milyar dolar azalarak 70.3 milyar dolara gerilerken, altın rezervleri 0.9 milyar dolar artarak 50.1 milyar dolara yükseldi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 489 milyon dolar artarak 20.6 milyar dolara yükselirken geçtiğimiz yıl sonundan bu yana azalış 6.8 milyar dolar oldu.

3 Mart Şubat itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 0.3 milyar dolar artışla 64.5 milyar dolara yükseldiğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezervler -43.8 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 0.2 milyar dolar iyileşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 24 Şubat haftasında 185.8 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 3 Mart haftasında 589.6 milyon dolar artarak 186.4 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz haftaki artış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’lar nette 112 milyon dolar azalırken, yılının başından itibaren gerileme 5.68 milyar dolar oldu.

Tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 90 milyon dolar artarak 75.23 milyar dolara, gerçek kişi hesaplar 500 milyon dolar azalarak 111.2 milyar dolara yükseldi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 117.8 milyon dolar artarak 156.6 milyar dolara, altın mevduatı 470 milyon dolar artarak 29.8 milyar dolara yükseldi.

Menkul Kıymet Hareketleri

24 Şubat haftasında 25.6 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 3 Mart ile biten haftada 26.4 milyar dolara, 2.0 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 2.1 milyar dolara yükselirken, 78.3 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 75.2 milyon dolara geriledi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 136.9 milyon dolar, DİBS’lerde 100.8 milyon dolar alış gerçekleştirirken, ÖST’lerde ise 3.1 milyon dolar ile satış tarafında yer aldılar. Böylece söz konusu haftada menkul kıymetlere toplamda 234.6 milyon dolarlık giriş olurken, yılın başından bu yana çıkış 379.2 milyon dolara geriledi.