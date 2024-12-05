Sakarya, 2024’ü ihracatta rekorla kapatmayı garantiledi

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya’nın, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0.1, Ekim ayına göre ise %20’lik düşüşle 521 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirterek, “Maalesef ihracatta düşüşle kapattığımız bir ayı geride bıraktık. Hem geçtiğimiz aya göre hem de geçtiğimiz yıla göre bir düşüş yaşadık. Ancak 11 aylık kümülatif ihracatımız tarihimizin yıllık ihracat rekorunu şimdiden geçmeyi başardı ve 2024’ü ihracatta rekorla kapatmayı garantiledik” dedi.

Sakarya’nın Kasım ayı dış ticaret verileri ile ilgili değerlendirme yapan başkan Altuğ, Sakarya iş dünyasının Kasım ayında serbest bölgeler dahil dünyanın 109 noktasına ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Otomotiv endüstrisi ilk sırada

Kasım ayında Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, Hububat-Bakliyat-Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri başı çekti. 15 sektör ihracatını geçtiğimiz yıla kıyasla artırma başarısı gösterdi. Kentin ihracatta lokomotif sektörü otomotiv endüstrisi Kasım ayında toplam ihracatın yaklaşık yüzde 86’sını tek başına karşıladı.

İhracatta başı 5 aydır ilk sırayı alan Polonya çekerken onu sırasıyla; İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya takip etti. 55 bölgeye geçen yıla oranla ihracat arttı veya ilk kez ihracat yapıldı.

2024 Ekim ayı verilerine göre ise Sakarya’da ihracatın ithalatı karşılama oranı yılın ilk 10 ayında %152 olarak gerçekleşti ve 1.9 milyar doları aşan dış ticaret fazlası verildi.