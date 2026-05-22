SAMEKS mayısta toparlandı ama daralma sürdü

MÜSİAD tarafından açıklanan 2026 yılı mayıs ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 49,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 2,7 puan artarak 51,6 seviyesine yükselirken, sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 2 puan artarak 47,1 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet sektöründe girdi alımları, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam Bileşik Endeksin genel seyrine pozitif katkı sağlarken, sanayi sektöründe ise üretim, yeni siparişler ve tedarikçilerin teslim süresi endekse sınırlı pozitif katkıda bulundu. Buna karşın alt endekslerin genel görünümü, ekonomik aktivitede süregelen yavaşlama dinamiğinin korunduğunu gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi'nin mayıs ayında 49,3 puanla eşik değerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivite hızında azalma eğiliminin sürdüğünü ve endeks bileşenlerinde sınırlı ve temkinli seyrin ağırlığını koruduğunu gösterdi.

Sanayi sektörü SAMEKS endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2026 yılı mayıs ayında, bir önceki aya göre 2 puanlık artış kaydederek 47,1 seviyesinde gerçekleşti.

Üretim alt endeksi, bir önceki aya göre 7,2 puan artışla 45,2 seviyesinde gerçekleşirken, bu gelişmede, üretim faaliyetlerindeki daralmanın belirgin bir şekilde yavaşladığı ve iyileşme sinyalinin oluştuğu görüldü. Yeni Siparişler alt endeksi ise bir önceki aya göre 0,3 puan artışla 45,1 seviyesinde gerçekleşmiş olup, sektörde talep koşullarının kırılgan seyrinin sürdürdüğünü gösterdi.

Girdi Alımları alt endeksi, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak 53,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeksin eşik değer üzerindeki seyri üretim öncesi faaliyetlerde ılımlı görünümün korunduğunu gösterdi. Stoklar alt endeksi ise bir önceki aya göre 2,9 puan azalışla 38,9 seviyesinde gerçekleşirken; firmalarda stok çözülme eğiliminin sürdüğüne işaret etti. Tedarikçilerin Teslim Süresi alt endeksi, bir önceki aya göre 3,4 puan artışla 50,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu artış, tedarik zincirinde teslim sürelerinde dengelenme eğiliminin başladığını gösterdi. İstihdam alt endeksi, bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla 47,1 seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu durum iş gücü piyasasında aşağı yönlü eğilimin devam ettiğini gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, mayıs ayında 47,1 seviyesinde gerçekleşmiş ve 50 eşik değerinin altında kaldı. Üretim alt endeksindeki sınırlı toparlanma, üretim faaliyetlerinde kısmi bir iyileşmeye işaret etti. Yeni siparişler alt endeksindeki yatay-sınırlı artış, talep koşullarında zayıf ancak kısmi bir dengelenmenin sürdüğünü gösterdi. Buna karşın stoklar alt endeksindeki gerileme ve girdi alımları tarafındaki zayıflama, firmaların temkinli duruşunu koruduğunu ortaya koydu. Tedarikçilerin teslim süresi alt endeksindeki yükseliş, tedarik zincirinde görece bir hızlanmaya işaret ederken, istihdam alt endeksindeki sınırlı düşüş, iş gücü piyasasında zayıf seyrin devam ettiğini gösterdi.

Hizmet sektörü SAMEKS endeksi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2026 yılı mayıs ayında, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 51,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ayında iş hacmi alt endeksi 1,1 puan azalışla 47,3 seviyesine gerileyerek hizmet talebinde zayıflamaya işaret etti. Buna karşın girdi alımları alt endeksi 2,2 puan artışla 62,6 seviyesine yükseldi. Hizmet faaliyetlerine yönelik girdi talebinde güçlü seyrin sürdüğünü gösterdi. Stoklar alt endeksi 9,3 puan artarak 52,6 seviyesine yükselirken, stoklarda belirgin bir artışa işaret etti. Tedarikçilerin teslim süresi alt endeksi 7,6 puan artarak 51,9 seviyesine yükselirken, tedarik zincirinde teslim sürelerinde iyileşme eğilimi oluştuğunu gösterdi. İstihdam alt endeksi 3,1 puan artışla 48,2 seviyesine yükselmiş olmakla birlikte, istihdam tarafında toparlanmanın sınırlı kaldığını gösterdi.

Ekonomik aktivitede sınırlı bir seyir izlendi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, mayıs ayında 49,3 seviyesine yükselerek 50 referans değerine yaklaşsa da eşik değerinin altında kalmayı sürdürdü. Bu durum, ekonomik aktivitede daralmanın devam ettiğini ancak yavaşlama eğiliminin sınırlı ölçüde zayıfladığını gösterdi. Sanayi sektörü SAMEKS Endeksi, mayıs ayında 47,1 seviyesinde gerçekleşirken, 50 eşik değerinin altında kalmaya devam etti. Üretim ve tedarikçilerin teslim süresindeki artış görece toparlanmaya işaret ederken, girdi alımlarındaki gerileme ile stoklar ve istihdamdaki zayıf seyir üretim faaliyetlerinde kırılganlığın sürdüğünü gösterdi. Yeni siparişlerdeki sınırlı artış ise talep koşullarında belirgin bir toparlanma oluşmadığını ortaya koydu. Hizmet sektörü SAMEKS Endeksi, mayıs ayında 51,6 seviyesine yükselerek referans değer olan 50'nin üzerine çıktı. İş hacmindeki gerilemeye karşın girdi alımları, stoklar ve tedarikçilerin teslim süresi alt endekslerindeki artışlar ile istihdamdaki kısmi iyileşme, hizmet sektöründe faaliyet koşullarının güçlendiğini gösterdi. Bu gelişme, hizmet sektöründe olumlu seyrin korunduğuna işaret etti.

Genel olarak mayıs ayı SAMEKS bileşik endeksi, ekonomik aktivitede sınırlı bir seyir izlendiğine işaret etti. Sanayi sektöründeki zayıf ve kırılgan görünüm devam ederken, hizmet sektörünün eşik değer üzerindeki performansı bileşik endeksi destekledi. Bu görünüm, sektörler arası ayrışmanın sürdüğünü ancak hizmet sektörünün ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı kısmen dengelediğini ortaya koydu.