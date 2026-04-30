SAMEKS nisanda daralma sinyali verdi: Sanayide sert düşüş, hizmetler zayıf kaldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla 1,8 puan azalarak 47,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksin 50 eşik değerinin altında seyretmesi, ekonomik aktivitenin düşük tempolu bir görünüm sergilediğine işaret etti.

Sektörel ayrışma nisan ayında belirginleşti. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, önceki aya göre 5,1 puan gerileyerek 45,2 seviyesine indi. Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ise aylık bazda 0,1 puan artışla 49 seviyesine yükseldi; ancak bu endeks de eşik değerin altında kalmayı sürdürdü.

Üretimde sert daralma

Sanayi sektöründe alt endeksler incelendiğinde, üretim alt endeksinin 10,2 puanlık sert düşüşle 38 seviyesine gerilediği, yeni siparişler alt endeksinin ise 4,3 puan azalışla 44,9'a indiği görüldü. İstihdam alt endeksi 13,4 puan azalışla 47,7'ye gerilerken, stoklar alt endeksi 6,2 puan düşüşle 42,2 oldu. Tedarikçilerin teslim süresi alt endeksi de 3,8 puan azalışla 47,5 seviyesinde gerçekleşti. Girdi alımları alt endeksi ise 2,9 puan artışla 54,5'e yükselerek sektörde olumlu seyreden tek kalem oldu.

Hizmette ayrışma

Hizmet sektöründe iş hacmi alt endeksi 0,3 puan artışla 48,4'e yükselirken, girdi alımları alt endeksi 10 puan artarak 60,2 seviyesine çıktı. Öte yandan stoklar alt endeksi 6,6 puan azalışla 43,2'ye, tedarikçilerin teslim süresi alt endeksi 5,3 puan azalışla 44,2'ye geriledi. İstihdam alt endeksi de 2,6 puan düşüşle 45,1 seviyesinde gerçekleşti.

Riskler öne çıkıyor

MÜSİAD, nisan ayı değerlendirmesinde, sanayi sektöründeki zayıflamanın bileşik endeks üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdığını, hizmet sektöründeki sınırlı artışın ise bu baskıyı kısmen dengelediğini bildirdi. Sektörler arası ayrışmanın sürdüğüne ve ekonomik aktivitede aşağı yönlü risklerin öne çıktığına dikkat çekilen raporda, hizmet sektöründeki toparlanma sürecinin henüz sınırlı ve kırılgan bir görünüm sergilediği ifade edildi.