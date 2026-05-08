Sanayi üretimi martta geriledi

Sanayi üretimi martta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 1,1 azaldı. Kritik veri, yıla sert düşüşle başlarken, şubatta da güçlü artış göstermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi Mart 2026 verilerini açıkladı. Verilere göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

Aylık düşüş

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,9 arttı.

