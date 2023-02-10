Sanayi üretimi son çeyrekte belirgin yavaşladı

Ali Orhan YALÇINKAYA

Aralık ayında sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.2 oranında azalırken, genel eğilimi görmek için takip ettiğim sanayi üretim endeksinin (takvim etkisinden arındırılmış) üç aylık hareketli ortalamasının yıllık değişimi de yüzde 0.6 artışa yavaşladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış endeks ise bir önceki aya göre yüzde 1.6 oranında artış kaydetmiş olsa da imalat sanayi için hesapladığım yayılım endeksi yavaşlamanın genele yayıldığına işaret ediyor.

Ana iktisadi faaliyetlere göre Aralık ayında tüm mal grupları artış kaydederken sermaye malı grubu yüzde 2.9 ile en fazla artışın gerçekleştiği grup oldu. Onu yüzde 1.6 ile dayanıksız tüketim malı grubu izledi. Yıllıkta ise sermaye malı grubu yüzde 14.8 ile en fazla artışın gerçekleştiği grup olurken, ara malı ve enerji grubu yüzde 6.2 ile en fazla gerilemeye kaydetti.

İmalat sanayi alt gruplarında ise aylıkta diğer ulaşım araçları imalatı yükselişe en fazla katkıyı verirken, bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı en fazla azalış kaydeden grup oldu. Yıllıkta da diğer ulaşım araçları imalatı en fazla katkıyı verirken, ana metal sanayi ile tekstil ürünleri imalatı en fazla azalışı gösterdi.

Sanayi üretim endeksi ile GSYH arasında yüksek korelasyon bulunmaktadır.

2022 yılının ilk çeyreğinde sanayi üretimi arındırılmamış seride geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11.0 artarken, GSYH yüzde 7.5 artmıştı. İkinci çeyrekte sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 oranında artarken, GSYH yüzde 7.7 artış kaydetmişti.

Üçüncü çeyrek sonunda sanayi üretimindeki artış yüzde 3.3’e yavaşlarken GSYH de yüzde 3.9 artışa yavaşlamıştı.

Dördüncü çeyrek sonunda sanayi üretimindeki artış yüzde 0.4’e kadar gerilemiş bulunuyor. Bu da büyümenin yıllıkta yüzde 5.0 (± 0.5) olacağını düşündürüyor.