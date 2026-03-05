Sanayide çalışan kişi başına üretim, 2025’in son çeyreğinde arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan üç aylık Verimlilik İstatistikleri Bülteni’ne göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki döneme göre yüzde 0,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış kaydetti.

Aynı dönemde çalışılan saat başına üretim endeksinde ise gerileme görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki döneme göre yüzde 2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise yıllık bazda yüzde 3,1 artış gösterdi.

Ana sanayi grupları incelendiğinde, takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en yüksek artış yüzde 6,7 ile sermaye malları sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en yüksek artış yüzde 1,9 ile ara malı sektöründe kaydedildi.