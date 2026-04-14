Satınalma enflasyonu yükseldi: Plastik fiyatları öne çıktı

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TÜSMOD) Üretim ve Hizmet Satınalma Enflasyonu (TÜSMOD-SAFE) Mart 2026 sonuçları açıklandı.

Buna göre TÜSMOD Üretim ve Hizmet Satınalma Enflasyonu (TÜSMOD-SAFE), mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,11 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,28 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,06 artış gösterdi.

Kategori bazında, mart ayında en yüksek satınalma enflasyonu yüzde 11,25 ile Plastik fiyatlarında görülürken, en düşük satınalma enflasyonu ise yüzde 0,12 artış ile Metal fiyatlarında görüldü.

TÜSMOD Metal Fiyat Endeksi, 2026 yılı mart ayında 324,99 olarak bir önceki aya göre yüzde 0,12 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,40 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,48 artış gösterdi.

TÜSMOD Plastik Fiyat Endeksi, 2026 yılı mart ayında 94,85 olarak bir önceki aya göre yüzde 11,25 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,21 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,60 artış gösterdi.

En yüksek yıllık artış enerjide

TÜSMOD Enerji Fiyat Endeksi, 2026 yılı mart ayında 1.404,22 olarak bir önceki aya göre yüzde 9,87 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,19 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,72 artış gösterdi.

TÜSMOD Gıda Fiyat Endeksi, 2026 yılı mart ayında 666,35 olarak bir önceki aya göre yüzde 1,30 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,90 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,96 artış gösterdi.

TÜSMOD Hizmet Fiyat Endeksi, 2026 yılı mart ayında 2.287,08 olarak bir önceki aya göre yüzde 1,95 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,11 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 artış gösterdi.

TÜSMOD Navlun Fiyat Endeksi, 2026 yılı mart ayında 276,05 olarak bir önceki aya göre yüzde 10,32 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,98 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,65 artış gösterdi.

Gümüş, paladyum düştü, magnezyum arttı

Metal Fiyat Endeksinde en yüksek artış yüzde 15,47 ile magnezyumda, en yüksek düşüş yüzde 20,51 ile kalayda görüldü. Bunu yüzde 19,22 düşüş ile gümüş ve yüzde 18,65 düşüş ile paladyum izledi.

Plastik Fiyat Endeksinde en yüksek artış yüzde 30,66 ile PE'de görülürken bunu yüzde 17,33 artış ile ABS ve yüzde 16,54 artış ile PP izledi. Plastik grubunda fiyatı düşen emtia olmadı.

Enerji fiyat endeksinde en yüksek artış yüzde 86,65 ile gemi yakıtında görülürken, bunu yüzde 63,29 ile Brent petrol ve yüzde 51,27 ile ham petrol izledi. en yüksek düşüş ise yüzde 1,03 ile güneş panelinde görüldü.

En yüksek artış kırmızı ette

Gıda Fiyat endeksinde kırmızı et aylık yüzde 1,68 yükseliş ile 2026 yılında yüzde 9,92 ve son 12 ayda yüzde 24,89 artış gösterirken; beyaz et aylık yüzde 1,55 düşüş ile 2026 yılında yüzde 0,28 düşüş ve son 12 ayda yüzde 18,46 artış gösterdi.

Meyve aylık yüzde 2,40 artış ile 2026 yılında yüzde 7,66 ve son 12 ayda yüzde 12,40 artış gösterirken; sebze aylık yüzde 6,31 yükseliş ile 2026 yılında yüzde 16,64 ve son 12 ayda yüzde 6,42 artış gösterdi.

Gıda grubunda en yüksek artış yüzde 9,96 ile global şekerde görülürken, en yüksek düşüş ise yüzde 1,55 ile beyaz ette görüldü.

Hizmet fiyat endeksinde en yüksek artış yüzde 9,97 ile personel taşımacılığı'nda görülürken, bunu yüzde 4,27 artış ile konteyner nakliye ve yüzde 3,04 artış ile iletişim izledi. Aylık bazda fiyatı en çok düşen emtia ise yüzde 1,22 azalış ile konaklama oldu.