Şubat enflasyonu beklentileri yakın gerçekleşti

Ali Orhan YALÇINKAYA

2023 yılı Şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 3.3 olan piyasa beklentisinin altında yüzde 3.2 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise bir önceki aya göre 2.5 puan azalarak yüzde 55.18'e geriledi. TÜİK, deprem felaketi nedeniyle Şubat’ta Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerine bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenemediğini duyurdu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Şubat ayında ENAGrup Fiyat Endeksinin (E-TÜFE) yüzde 7.21 oranında arttığını, yıllık enflasyonunun bir önceki aya göre 5.3 puan artarak yüzde 126.9’a yükseldiğini duyurdu.

2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 23’ünde düşüş olurken, 3’ü değişim göstermedi, 117’sinde ise artış gerçekleşti. Aylık enflasyona en fazla katkı 1.87 yüzde puan ile gıda ve alkolsüz içecekler grubundan gelirken, ulaştırma grubu 0.39 yüzde puan, lokanta ve oteller grubu ise 0.34 yüzde puan katkı verdi.

Ana harcama grupları itibarıyla Şubat ayında artışın yüksek olduğu grup yüzde 7.4 ile gıda olurken, onu yüzde 3.1 ile hizmetler grubu takip etti.

Çekirdek enflasyon göstergelerinden işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altını hariç tutan TÜFE-B endeksi aylıkta yüzde 2.62 oranında artarken bu grupta enflasyon yıllıkta yüzde 55.2’ye geriledi. Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altını hariç tutan çekirdek enflasyon göstergesi (TÜFE-C) ise aylık bazda yüzde 2.13 oranında artarken yıllıkta yüzde 50.6’ya geriledi.

Son enflasyon raporunda 2023 yılı için değiştirilmeyerek yüzde 22.0’de sabit tutulan gıda enflasyonu Şubat 2023 itibariyle yüzde 69.3’e geriledi. Yıllık bazda enerji fiyatları yüzde 50.0’ye, temel mal fiyatları yüzde 41.1’e, hizmetler grubu enflasyonu yüzde 61.6’ya geriledi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Şubat ayında yüzde 1.56 oranında artarken yıllık enflasyon bir önceki aya göre 9.85 puan azalarak yüzde 76.61 oldu. TÜFE ile Yİ-ÜFE arasındaki makas da 21.4 yüzde puana geriledi.

Üretim için ana girdi olan ara malı fiyatları yüzde 2.8 artarken bu grupta yıllık enflasyon yüzde 57.1’e geriledi. Enerji grubu enflasyonu aylıkta yüzde 4.5 oranında azalırken, bir önceki ay yüzde 188.2 olan yıllık enflasyonun yüzde 129.5’e gerilediğini görmekteyiz.

Sonuç olarak Şubat ayında TÜFE, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti. Deprem felaketi sonrası kira ve gıda fiyatlarında görülen yükselişlerin önümüzdeki iki ayda enflasyonda baz etkisi kaynaklı düşüşü sınırlandıracağını düşünmekteyim.

Aylık bazda değerlendirdiğimizde ise gıda ve hizmet grubundaki artışların yükselişte etkili olduğu görülüyor.

Hatırlatmak gerekirse 26 Ocak’ta yayımlanan yılın ilk enflasyon raporunda TCMB tahminlerinde değişiklik yapmamış ve 2023 yılı beklentisini yüzde 22.3 olarak korumuştu.

Enflasyon patikasına ilişkin olarak paylaşılan grafikte ise 2022 sonunda yüzde 64.3 olan enflasyonun ikinci çeyrek başında yüzde 40.0’a, üçüncü çeyrek sonunda yüzde 30.0’un altına inmesinin beklendiğini görmüştük.