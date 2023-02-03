Tarım dışı istihdam verisinde güçlü yükseliş

ABD ocak ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre, önemli veri beklentilerin çok üzerinde 517 bin olarak gerçekleşti. Böylelikle, Temmuz 2022 tarihinden bu yana en yüksek istihdam artışı kaydedildi.

Piyasa beklentisi, ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin 188 bin gelmesi yönündeydi. Bir önceki veri 223 bin olarak gerçekleşmişti.

Tarım dışı istihdam verisi, piyasanın baktığı en kritik veriler arasında bulunuyor. Fed Başkanı Powell, daha önceki açıklamalarında faiz politikasındaki yol haritasını belirlerken, tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerine öncelikli olarak bakılacağını belirtmişti.

Ocak ayında ABD'de işsizlik oranı, yüzde 3,4 gelerek beklentinin altında kaldı. Böylelikle, işsizlik oranı 1969 yılından bu yana en düşük seviye oldu.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından dolar endeksi yüzde 0,4 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,46 seviyesinin üzerine çıktı. Altının ons fiyatı 1900 doların altını görerek, 1887 dolara kadar geriledi.

Ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle, gram altın 1141 liraya kadar düştü.