Tarım-GFE verileri açıklandı: Girdi maliyetleri yükseldi

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Tarım-GFE olarak bilinen Tarım-Girdi Fiyat Endeksi, Temmuz 2026’da aylık bazda yüzde 0,20 yükseldi. Endeksteki yıllık artış ise yüzde 27,62 olarak kaydedildi.

Tarım-GFE temmuzda yüzde 0,20 yükseldi

Tarım-Girdi Fiyat Endeksi, temmuz ayında 1.000,76 seviyesine ulaştı. Endeks, haziran ayına göre yüzde 0,20 artış gösterirken, yılın başından bu yana yüzde 17,15 yükseldi.

Yıllık bazda yüzde 27,62'lik artış kaydeden Tarım-GFE, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 33,39 arttı.

Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde sınırlı gerileme

Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,01 geriledi. Buna karşın söz konusu grupta yıllık artış yüzde 28,82 oldu. Endeks, yıl sonuna göre yüzde 17,76, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 34,94 yükseldi.

Tarımsal yatırım maliyetlerinde artış

Tarımsal yatırıma yönelik mal ve hizmetler endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 1,48 arttı. Bu grupta yıllık artış yüzde 20,53 olurken, yılbaşından bu yana yüzde 13,44'lük yükseliş kaydedildi. 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 24,46 seviyesinde gerçekleşti.

Gübre ve toprak geliştiricilerde yüzde 33,07 artış

Alt gruplardaki yıllık değişimlere bakıldığında en yüksek artış gübre ve toprak geliştiriciler kaleminde görüldü. Bu gruptaki fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,07 yükseldi.

Enerji ve yağlayıcılar aylık artışta öne çıktı

Temmuz ayında aylık bazda en yüksek fiyat artışı ise enerji ve yağlayıcılarda yaşandı. Bu gruptaki fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 4,82 arttı. Tarım-GFE'nin ağustos ayına ilişkin verilerinin 19 Ekim 2026'da açıklanması bekleniyor. Yeni verilerle birlikte tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin ağustos ayındaki seyri ortaya çıkacak.